Полиция задержала в Киеве сбежавшего из РФ вора в законе

Новости Украины:Полиция Киева задержала вора в законе по кличке "Камо Московский", который проник на территорию Украины незаконно перейдя через границу.

В Киеве задержан "вор в законе" по прозвищу "Камо Московский".

Как сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции, по данным оперативников департамента, "Камо Московский" незаконно попал в Украину, чтобы избежать уголовной ответственности за статус "вора в законе" на территории Российской Федерации и установить контроль над преступными группами в Украине.

57-летний уроженец Грузии и гражданин РФ был "коронован" в 1983 году в Тбилиси. Неоднократно был судим за совершение тяжких преступлений. В целом провел в местах лишения свободы в РФ, в том числе строгого режима, более 30 лет. Последний раз освободился в октябре 2019 года.

Чтобы избежать уголовной ответственности за свой статус, "Камо Московский" приехал в Украину, при этом незаконно пересек государственную границу.

Чтобы не допустить реализации преступных планов "вора в законе", правоохранители с помощью оперативных служб Нацполиции установили его местонахождение. 5 декабря оперативники задержали его.

При содействии Государственной миграционной службы Украины и по решению суда "вора в законе" на 6 месяцев поместили в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

Решается вопрос о его принудительном выдворении с запретом въезда в Украину сроком на пять лет.

Напомним, в колонии Харькова осужденные готовили бунт с привлечением криминалитета с воли, введен режим особых условий.