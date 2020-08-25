Заместитель премьера Молдовы заразилась коронавирусом

Заместитель премьер-министра Молдовы по вопросам реинтеграции Кристина Лесник получила положительный результат на коронавирус и проходит лечение на дому.

Об этом сообщило в понедельник Управление политики реинтеграции.

Офис будет продолжать выполнять все функции, а те, кто находился в контакте с Лесник, должны пройти тестирование на COVID-19, говорится в сообщении.

"Коронавирус не выбирает людей случайно, и мы все под угрозой заражения. Я еще раз призываю всех соблюдать правила противоэпидемиологической безопасности, чтобы защитить себя, свои семьи и не подвергать риску окружающих", - сказала Лесник.

В понедельник Молдова сообщила о 350 новых случаях коронавируса и пяти летальных случаях. На данный момент в стране зарегистрировано 33 828 случаев заболевания и 945 смертей. 23 570 человек выздоровели.

На 24 августа в мире от коронавируса умерли более 812 тысяч людей. Украина занимает третье место среди стран Европы по темпам распространения болезни.