Огненная стихия: в следствие лесного пожара в Испании эвакуировали более 200 человек

В следствие лесного пожара на юго-западе Испании были эвакуированы 250 местных жителей. Об этом сообщили Синьхуа.

Отмечается, что пожар площадью 1000 га полыхает в провинции Хуелва. Сейчас стихии противостоят более сотни пожарных и 19 самолетов и вертолетов.

"К вечеру четверга 180 человек были эвакуированы из сел Куева де ля Мора и Монте Бланко, а в пятницу еще 70 жителей поселка Эль Вилар были вынуждены покинуть свои дома", - говорится в материале.

По словам местного делегата испанского правительства Беллы Верано, пожар вспыхнул из-за автомобиля, однако "искра могла возникнуть в любом откуда".

Она добавила, что жаркая и ветреная погода существенно усложняют процесс тушения пожара.

Ранее, Венгрия с 1 сентября закрывает границы для иностранцев в связи со второй волной пандемии COVID-19, разрешение на транзитный проезд должно остаться.

Также собщалось, что президент США Дональд Трамп сообщил, что именно США первыми установят свой флаг на Марсе.