Скачать
Суббота, 29.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 28 августа: Зеленский в Черкасской области и карантинные правила на 1 сентября
Итоги 28 августа: Зеленский в Черкасской области и карантинные правила на 1 сентября
"Прощальная жара": чем удивит погода в последние дни лета
"Прощальная жара": чем удивит погода в последние дни лета
Динамо прояснило ситуацию с травмированными Буяльским и Миколенко
Динамо прояснило ситуацию с травмированными Буяльским и Миколенко
Третий (Ореховый) Спас 2020: красивые поздравления и открытки
Третий (Ореховый) Спас 2020: красивые поздравления и открытки

Огненная стихия: в следствие лесного пожара в Испании эвакуировали более 200 человек

Огненная стихия: в следствие лесного пожара в Испании эвакуировали более 200 человек
07:38 Сегодня Телеграф Фото: twitter
В следствие лесного пожара на юго-западе Испании были эвакуированы 250 местных жителей. Об этом сообщили Синьхуа.

Отмечается, что пожар площадью 1000 га полыхает в провинции Хуелва. Сейчас стихии противостоят более сотни пожарных и 19 самолетов и вертолетов.

"К вечеру четверга 180 человек были эвакуированы из сел Куева де ля Мора и Монте Бланко, а в пятницу еще 70 жителей поселка Эль Вилар были вынуждены покинуть свои дома", - говорится в материале.

По словам местного делегата испанского правительства Беллы Верано, пожар вспыхнул из-за автомобиля, однако "искра могла возникнуть в любом откуда".

Она добавила, что жаркая и ветреная погода существенно усложняют процесс тушения пожара.

Ранее, Венгрия с 1 сентября закрывает границы для иностранцев в связи со второй волной пандемии COVID-19, разрешение на транзитный проезд должно остаться. 

Также собщалось, что президент США Дональд Трамп сообщил, что именно США первыми установят свой флаг на Марсе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Испания, Пожар, Лес.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Заморозите - никакой пользы не будет: какие овощи не стоит замораживать
02 СМИ: Лукашенко дал прямое указание силовикам насчет протестующих
03 Не можете похудеть? Топ-4 ошибки, которые мешают избавиться от лишнего веса
04 Итоги 28 августа: Зеленский в Черкасской области и карантинные правила на 1 сентября
05 Женщины встали в "цепь солидарности" - окружил ОМОН: в центре Минска продолжаются акции
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине выросла реальная зарплата: детали
В Украине выросла реальная зарплата: детали
Вторая волна коронавируса: Венгрия закрывает границы для иностранцев
Вторая волна коронавируса: Венгрия закрывает границы для иностранцев
Боевики возобновили пропуск на КПВВ &quot;Новотроицкое&quot;
Боевики возобновили пропуск на КПВВ "Новотроицкое"
29 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
29 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь