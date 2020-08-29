Огненная стихия: в следствие лесного пожара в Испании эвакуировали более 200 человек

Отмечается, что пожар площадью 1000 га полыхает в провинции Хуелва. Сейчас стихии противостоят более сотни пожарных и 19 самолетов и вертолетов.
"К вечеру четверга 180 человек были эвакуированы из сел Куева де ля Мора и Монте Бланко, а в пятницу еще 70 жителей поселка Эль Вилар были вынуждены покинуть свои дома", - говорится в материале.
По словам местного делегата испанского правительства Беллы Верано, пожар вспыхнул из-за автомобиля, однако "искра могла возникнуть в любом откуда".
ACTIVO un #IncendioForestal en #AlmonasterLaReal, en #Huelva, paraje Oligarcas, (#IFAlmonasterLaReal). Medios: 3 helicópteros de transporte y extinción, 1 helicóptero pesado, 2 aviones de carga en tierra, 2 autobombas, 25 #BomberosForestales, 1 #Brica, 3 #TOP y 2 #AAMM. pic.twitter.com/XyKNhI9C5z
— INFOCA (@Plan_INFOCA) August 27, 2020
Она добавила, что жаркая и ветреная погода существенно усложняют процесс тушения пожара.
Ранее, Венгрия с 1 сентября закрывает границы для иностранцев в связи со второй волной пандемии COVID-19, разрешение на транзитный проезд должно остаться.
Также собщалось, что президент США Дональд Трамп сообщил, что именно США первыми установят свой флаг на Марсе.