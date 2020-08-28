Вторая волна коронавируса: Венгрия закрывает границы для иностранцев

"Начиная с 1 сентября, иностранные граждане не смогут въезжать на территорию Венгрии, кроме определенных исключений", - заявил Гуляш.
По его словам, такое решение было принято в связи с тем, что многие новые заражения в Венгрии были "завезены из-за границы".
Детали исключений из общего запрета пока не уточняются. Сейчас сообщается лишь, что сохранится разрешение на транзитный проезд, а также на поездки дипломатов и проезд военных конвоев.
Граждане Венгрии, которые возвращаются домой, должны будут самоизолироваться на 14 дней, с возможностью выйти раньше из карантина после двух отрицательных тестов, сданных с интервалом не менее 2 дней. При этом, сдать тест заранее в стране отправления не разрешается.
Детали решения должны согласовать на заседании венгерского правительства в субботу, 29 августа.
Предварительно планируется, что новые ограничения будут действовать один месяц.
По состоянию на 28 августа в Венгрии обнаружено в целом 5 511 случаев COVID-19, включая 614 летальных. За минувшие сутки в стране подтверждено 132 новых случая заболевания.
Следует заметить, что в ряде стран Европы и мира в данное время фиксируется вторая волна пандемии коронавируса.
Напомним, в мире уже более 24 миллионов людей заразились коронавирусной инфекцией COVID-19. Больше всего больных в США, Индии и странах Южной Америки.
Также сообщалось, что нельзя позволять COVID-19 просто распространяться ради того, чтобы у людей без помощи вакцины появился иммунитет к нему. Потому что, как предостерегли в ВОЗ, это "очень опасный" сценарий.