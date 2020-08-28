Вторая волна коронавируса: Венгрия закрывает границы для иностранцев

Венгрия с 1 сентября закрывает границы для иностранцев в связи со второй волной пандемии COVID-19, разрешение на транзитный проезд должно остаться. Об этом сообщил глава Офиса премьер-министра страны Гергеля Гуляша.

"Начиная с 1 сентября, иностранные граждане не смогут въезжать на территорию Венгрии, кроме определенных исключений", - заявил Гуляш.

По его словам, такое решение было принято в связи с тем, что многие новые заражения в Венгрии были "завезены из-за границы".

Детали исключений из общего запрета пока не уточняются. Сейчас сообщается лишь, что сохранится разрешение на транзитный проезд, а также на поездки дипломатов и проезд военных конвоев.

Граждане Венгрии, которые возвращаются домой, должны будут самоизолироваться на 14 дней, с возможностью выйти раньше из карантина после двух отрицательных тестов, сданных с интервалом не менее 2 дней. При этом, сдать тест заранее в стране отправления не разрешается.

Детали решения должны согласовать на заседании венгерского правительства в субботу, 29 августа.

Предварительно планируется, что новые ограничения будут действовать один месяц.

По состоянию на 28 августа в Венгрии обнаружено в целом 5 511 случаев COVID-19, включая 614 летальных. За минувшие сутки в стране подтверждено 132 новых случая заболевания.

Следует заметить, что в ряде стран Европы и мира в данное время фиксируется вторая волна пандемии коронавируса.

Напомним, в мире уже более 24 миллионов людей заразились коронавирусной инфекцией COVID-19. Больше всего больных в США, Индии и странах Южной Америки.

Также сообщалось, что нельзя позволять COVID-19 просто распространяться ради того, чтобы у людей без помощи вакцины появился иммунитет к нему. Потому что, как предостерегли в ВОЗ, это "очень опасный" сценарий.