"Очень опасный сценарий": в ВОЗ объяснили, как нельзя добиваться коллективного иммунитета к COVID-19

Нельзя позволять COVID-19 просто распространяться ради того, чтобы у людей без помощи вакцины появился иммунитет к нему. Потому что, как предостерегли в ВОЗ, это "очень опасный" сценарий. Об этом сообщили в Newsweek.

На вопрос журналистов о том, правда ли построение коллективного иммунитета - это единственный способ остановить болезнь, Мария Ван Керкхове, которая выполняет роль технического руководителя ВОЗ по вопросам пандемии COVID-19, ответила, что этот термин обычно используют в контексте вакцинации. Он означает ту часть населения, которая должна получить прививку, чтобы инфекция не могла распространяться.

Однако, Ван Керкхове заметила, что пытаться достичь коллективного иммунитета "естественным путем", то есть позволив болезни свободно распространяться, "очень опасно, потому что много людей умрет".

"При таком сценарии много людей заразятся, многим будет нужна госпитализация и многие люди умрут", - пояснила она.

Ван Керкхове добавила, что ВОЗ делает ставку на разработку безопасной и эффективной вакцины, которая сможет защитить большую часть населения и остановить распространение коронавирус. В ВОЗ подсчитали, что сейчас в мире идет работа над почти 200 вакцин против COVID-19. В организации надеются, что хотя бы одна окажется достаточного эффективной и безопасной еще до конца этого года.

Главный ученый ВОЗ доктор Сумия Сваминатан Ядав напомнила, что ни одно инфекционное заболевание в истории не было взято под контроль с помощью так называемого "естественного иммунитета". По ее словам, понадобится много времени, чтобы достичь коллективного иммунитета таким способом. Она тоже подчеркнула, что лучший способ остановить коронавирус - это вакцинация.

Остается неизвестным, какая часть населения должна получить прививку, чтобы появился достаточно сильный коллективный иммунитет. Сумия Сваминатан Ядав добавила, что в целом чем более заразна болезнь, тем выше процент людей, которые должны пройти вакцинацию. Для примера она привела корь. Один больной передает ее в среднем 15-20 другим людям. Поэтому для остановки распространения кори нужно, чтобы 95% населения имели иммунитет против него.

В случае коронавируса известно, что один больной в среднем заражает до трех других людей. Таким образом, чтобы остановить COVID-19, иммунитет должен быть у 65-70% населения.

Напомним, в мире уже более 24 миллионов людей заразились коронавирусной инфекцией COVID-19. Больше всего больных в США, Индии и странах Южной Америки.