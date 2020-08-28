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Пятница, 28.08.2020
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В Киеве от коронавируса умерло рекордное количество больных

В Киеве от коронавируса умерло рекордное количество больных
Обновлено 12:34 Сегодня Телеграф Фото: facebook
В Киеве за минувшие сутки умерли 9 человек от коронавируса. Это новый антирекорд по числу умерших за сутки.

Об этом заявил на брифинге мэр города Виталий Кличко.

Он отметил, что за прошедшие сутки заразился еще 251 человек.

"За весь период пандемии у нас наибольшее число летальных случаев - умерли 9 человек. Всего коронавирус унес жизни 187 киевлян", - сообщил Кличко.

По состоянию на 28 августа в Киеве уже 12 719 случаев COVID-19.

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Все по теме:

Киев, Карантин, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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