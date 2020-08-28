В Киеве от коронавируса умерло рекордное количество больных

В Киеве за минувшие сутки умерли 9 человек от коронавируса. Это новый антирекорд по числу умерших за сутки.

Об этом заявил на брифинге мэр города Виталий Кличко.

Он отметил, что за прошедшие сутки заразился еще 251 человек.

"За весь период пандемии у нас наибольшее число летальных случаев - умерли 9 человек. Всего коронавирус унес жизни 187 киевлян", - сообщил Кличко.

По состоянию на 28 августа в Киеве уже 12 719 случаев COVID-19.

В Украине лабораторно подтвердили 114 497 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

За минувшие сутки коронавирус побил очередной "рекорд" по суточной заболеваемости - выявили 2 438 новых больных.