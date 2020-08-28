В Киеве от коронавируса умерло рекордное количество больных

Об этом заявил на брифинге мэр города Виталий Кличко.
Он отметил, что за прошедшие сутки заразился еще 251 человек.
"За весь период пандемии у нас наибольшее число летальных случаев - умерли 9 человек. Всего коронавирус унес жизни 187 киевлян", - сообщил Кличко.
По состоянию на 28 августа в Киеве уже 12 719 случаев COVID-19.
В Украине лабораторно подтвердили 114 497 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
За минувшие сутки коронавирус побил очередной "рекорд" по суточной заболеваемости - выявили 2 438 новых больных.
В связи с эпидемиологической ситуацией в стране правительство приняло решение продлить карантин до 1 ноября. Карантинное зонирование так же продлят. Также принято решение запретить въезд иностранцам на территорию Украины до 28 сентября.
Украинское правительство занялось активизацией всех сил для предотвращения второй волны коронавирусного заболевания.