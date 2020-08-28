COVID-19 в ВСУ: сколько военных болеют коронавирусом

В ВСУ за последние 24 часа зафиксировано 52 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщают в Медицинских силах ВСУ.

"По состоянию на 10:00 28 августа в ВСУ острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 593 человека.

Всего за время пандемии выздоровели - 1023 человека, летальных случаев - 6", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на изоляции находится 691 человек.

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 168 человек.

"За прошедшие 24 часа зарегистрировано 52 новых случая заболевания коронавирусом", - добавляется в сообщении.

Так, из них на лечении в учреждениях здравоохранения находится 11 человек, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

Кроме того, на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 41 человек, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Напомним, по состоянию на 28 августа в Украине зафиксировали новый антирекорд по коронавирусу, заразились 2438 человек.

Ранее, в Киеве за минувшие сутки умерли 9 человек от коронавируса. Это новый антирекорд по числу умерших за сутки.

Как сообщалось, в Минздраве представили новые правила, которые нужно соблюдать работникам и учащимся образовательных учреждений.