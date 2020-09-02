"Северный поток 2": Меркель назвала "неправомочными" возможные санкции США

Правительство ФРГ убеждено, что российский газопровод "Северный поток-2" необходимо достраивать, даже на фоне попыток США помешать завершению проекта.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает DW.

В частности, она упомянула американские санкции, которые США планируют ввести против компаний, которые будут участвовать в завершении строительства газопровода.

"Мы не считаем эти экстерриториальные санкции, то есть те, которые распространяются за пределы Соединенных Штатов, правомочными", - отметила Меркель.

Напомним, участник проекта "Северный поток-2" компания Uniper заявила, что российский газопровод в обход Украины могут не достроить.

В заявлении отмечается, что подготовка новых санкций США увеличивает вероятность того, что запуск "Северного потока-2" будет отложен или же газопровод не будет завершен вовсе.

В настоящее время строительство "Северного потока 2" заморожено из-за введенных США санкций против европейских подрядчиков. Санкции подразумевают запрет на въезд в Штаты представителей этих компаний и замораживание их активов на территории страны. они вступили в силу в декабре 2019 года.

Тем не менее, в России убеждены, что газопровод будет закончен до конца этого года и допускают привлечение к строительству судна "Академик Черский".