Протесты в Болгарии: во время столкновений с полицией задержали более сотни людей

В столице Болгарии Софии в результате столкновений между протестующими и полицейскими, произошедших накануне вблизи парламента, задержаны 126 человек. Об этом сообщает Balkan Insight.

По данным полиции, во время столкновений пострадало 80 правоохранителей.

В то же время медики сообщают, что осмотрели 60 протестующих и 30 полицейских.

Отмечается, что ночью силовики разрушили баррикады и палатки, которые протестующие установили в центре болгарской столицы.

Как сообщалось, протесты в Болгарии начались 9 июля, после обысков в администрации президента, которые были обусловлены расследованием двух не связанных между собой дел о коррупции и разглашении государственной тайны.

Демонстранты требуют отставки правительства и генерального прокурора, а также проведения внеочередных выборов.

Ранее, глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген заявил, что Европе нужно дать жесткий ответ на отравление оппозиционера Алексея Навального.

Также сообщалось, что Минздрав Польши сократил срок обязательного карантина до 10 дней.