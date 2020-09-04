Скачать
Пятница, 04.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 4 сентября: Пожары в областях и коронавирус в Украине
Итоги 4 сентября: Пожары в областях и коронавирус в Украине
Шмыгаль: Второго жесткого карантина в Украине не будет
Шмыгаль: Второго жесткого карантина в Украине не будет
Трансферная эпопея Месси с уходом из Барселоны завершена
Трансферная эпопея Месси с уходом из Барселоны завершена
"Ваканда" за $6 млрд: рэпер Akon построит свой футуристический город в Сенегале (Фото, Видео)
"Ваканда" за $6 млрд: рэпер Akon построит город (Фото)

Карантин: Швейцария ввела ограничения для туристов из Украины

Карантин: Швейцария ввела ограничения для туристов из Украины
Обновлено 20:15 Сегодня Телеграф
Власти Швейцарии отнесло Украину в перечень государств, по прибытии из которых необходимо проходить 10-дневный карантин. Об этом свидетельствуют обновленные данные, опубликованные на сайте швейцарского правительства.

Всего в карантинный список добавлены 10 новых государств.

Кроме Украины, туда попали Хорватия, Ливан, Ливия, ОАЭ и другие страны.

Начиная со следующего понедельника, 7 сентября, люди, которые будут въезжать в Швейцарию после пребывания в одной из стран этого списка, должны будут пройти 10-дневный карантин.

В то же время из списка исключили Бельгию, Сальвадор, Эсватини (Свазиленд), Казахстан, Киргизию, Люксембург, Мексику, Оман.

Стоит отметить, что по состоянию на утро 4 сентября во всем мире зафиксировано 26,4 миллионов случаев коронавируса.

За прошедшие 24 час в Италии было зафиксировано 1 397 новых случаев COVID-19, что является ростом по сравнению с прошлыми сутками, когда в стране зафиксировали 1 326 больных. Число жертв пандемии коронавируса также растет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Швейцария, Карантин.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новое карантинное зонирование: какие города и села попали в "красную" зону
02 Старость не за горами: привычки, которые выдают женскую зрелость
03 Новая вспышка коронавируса: в Украине выявили еще 2 732 больных
04 Селена Гомес откровенно рассказала о своем диагнозе: "Мне казалось, что я сумасшедшая"
05 Уайт рассказал об ощущениях во время нокаута от Поветкина
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
УЗ прекращают брать пассажиров в Тернополе
УЗ прекращают брать пассажиров в Тернополе
В Японии фиксируют рекордную жару
В Японии фиксируют рекордную жару
Карантин: Швейцария ввела ограничения для туристов из Украины
Карантин: Швейцария ввела ограничения для туристов из Украины
Настя Каменских появилась на обложках американских изданий (Фото)
Настя Каменских появилась на обложках американских изданий (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь