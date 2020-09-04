Карантин: Швейцария ввела ограничения для туристов из Украины

Власти Швейцарии отнесло Украину в перечень государств, по прибытии из которых необходимо проходить 10-дневный карантин. Об этом свидетельствуют обновленные данные, опубликованные на сайте швейцарского правительства.

Всего в карантинный список добавлены 10 новых государств.

Кроме Украины, туда попали Хорватия, Ливан, Ливия, ОАЭ и другие страны.

Начиная со следующего понедельника, 7 сентября, люди, которые будут въезжать в Швейцарию после пребывания в одной из стран этого списка, должны будут пройти 10-дневный карантин.

В то же время из списка исключили Бельгию, Сальвадор, Эсватини (Свазиленд), Казахстан, Киргизию, Люксембург, Мексику, Оман.

Стоит отметить, что по состоянию на утро 4 сентября во всем мире зафиксировано 26,4 миллионов случаев коронавируса.

За прошедшие 24 час в Италии было зафиксировано 1 397 новых случаев COVID-19, что является ростом по сравнению с прошлыми сутками, когда в стране зафиксировали 1 326 больных. Число жертв пандемии коронавируса также растет.