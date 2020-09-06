Скачать
Воскресенье, 06.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Протесты продолжаются: в Минске перекрыли проспект Независимости, к резиденции Лукашенко согнали бронетехнику (Видео)
Протесты продолжаются: в Минске перекрыли проспект Независимости, к резиденции Лукашенко согнали бронетехнику (Видео)
В зоне ООС погибли двое украинских военных
В зоне ООС погибли двое украинских военных
Гол Кравца - в обзоре матча Колос - Динамо (Видео)
Гол Кравца - в обзоре матча Колос - Динамо (Видео)
После трагедии с выкидышем Келлан Латс вновь станет отцом (Видео)
После трагедии с выкидышем Келлан Латс вновь станет отцом (Видео)

Президент Сербии раскритиковал пресс-секретаря МИД РФ за "примитивизм и пошлость"

Президент Сербии раскритиковал пресс-секретаря МИД РФ за "примитивизм и пошлость"
Обновлено 15:39 Сегодня Телеграф Европейская правда
Президент Сербии Александар Вучич ответил на посты, размещенные в соцсетях пресс-секретарем МИД России Марией Захаровой.

"Мария Захарова больше всего говорит о себе. Примитивизм и пошлость говорят о ней, а также о тех, кто ее туда поместил", - заявил Вучич во время визита в Брюссель, пишет сербское издание Blic.

Захарова в субботу опубликовала в Facebook пост, прикрепив к нему фото сидящего напротив Дональда Трампа президента Сербии Александра Вучича и кадр из фильма "Основной инстинкт" со сценой "нога на ногу".

"Если вас позвали в БД (Белый дом, - ред.), а стул поставили так, будто вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы вы ни были. Просто поверьте", - написала Захарова.

Такой же текст с фото она выложила и в Twitter.

Отравление Навального: Германия рассказала, что будет с Nord Stream 2

Публикацию она сделала после того, как Сербия и Косово договорились об экономическом сближении.

После двухдневных встреч с представителями администрации Трампа президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Косово Авдулла Хоти договорились о сотрудничестве по целому ряду экономических направлений для привлечения инвестиций и создания рабочих мест.

Соответствующий документ стороны подписали в присутствии президента США Дональда Трампа в Вашингтоне.

Парламент Косово провозгласил независимость от Сербии в 2008 году, через девять лет после того, как НАТО провела 78-дневную кампанию авиаударов против Сербии, чтобы остановить кровавые репрессии против этнических албанцев в Косово.

Большинство западных стран признали независимость Косово, но Сербия и ее союзники Россия и Китай - нет. Продолжающаяся тупиковая ситуация и нежелание Сербии признать Косово привели к тому, что напряженность продолжала накаляться и мешала полной стабилизации Балканского региона после кровопролитных войн 1990-х годов.

Германия пригрозила Лукашенко новыми санкциями

Сербия и Косово уже подписали соглашения о воздушном, железнодорожном и транзитном сообщении, включая соглашение, которое расчистит путь для первого рейса между Приштиной и Белградом за 21 год. Новое соглашение включает в себя еще много направлений экономического сотрудничества.

В понедельник Вучич и Хоти должны отправиться в Брюссель для проведения переговоров под эгидой главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля и специального посланника из белградско-приштинского диалога Мирослава Лайчака.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сербия, США, Россия, Косово, Александар Вучич, Мария Захарова.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 6 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
02 Кулеба о дальнейших отношениях с Беларусью: Если тебя бьют, ты всегда должен ударить в ответ
03 "Самая низкая цена за последние пять лет": Шмыгаль рассказал, сколько украинцы будут платить за газ в октябре
04 Температурные качели: прогнозы синоптиков на ближайшие дни
05 "Я культурная пиявка": в США профессор признала, что она не чернокожая и была отстранена от занятий
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минздраве рассказали, сколько медиков заболело COVID-19
В Минздраве рассказали, сколько медиков заболело COVID-19
Температурные качели: прогнозы синоптиков на ближайшие дни
Температурные качели: прогнозы синоптиков на ближайшие дни
42-й день перемирия: боевики обстреляли позиции ВСУ, есть раненый
42-й день перемирия: боевики обстреляли позиции ВСУ, есть раненый
Известна дата презентации нового игрового ноутбука Honor Hunter
Известна дата презентации нового игрового ноутбука Honor Hunter
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь