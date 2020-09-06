Президент Сербии раскритиковал пресс-секретаря МИД РФ за "примитивизм и пошлость"

Президент Сербии Александар Вучич ответил на посты, размещенные в соцсетях пресс-секретарем МИД России Марией Захаровой.

"Мария Захарова больше всего говорит о себе. Примитивизм и пошлость говорят о ней, а также о тех, кто ее туда поместил", - заявил Вучич во время визита в Брюссель, пишет сербское издание Blic.

Захарова в субботу опубликовала в Facebook пост, прикрепив к нему фото сидящего напротив Дональда Трампа президента Сербии Александра Вучича и кадр из фильма "Основной инстинкт" со сценой "нога на ногу".

"Если вас позвали в БД (Белый дом, - ред.), а стул поставили так, будто вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы вы ни были. Просто поверьте", - написала Захарова.

Такой же текст с фото она выложила и в Twitter.

Публикацию она сделала после того, как Сербия и Косово договорились об экономическом сближении.

После двухдневных встреч с представителями администрации Трампа президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Косово Авдулла Хоти договорились о сотрудничестве по целому ряду экономических направлений для привлечения инвестиций и создания рабочих мест.

Соответствующий документ стороны подписали в присутствии президента США Дональда Трампа в Вашингтоне.

Парламент Косово провозгласил независимость от Сербии в 2008 году, через девять лет после того, как НАТО провела 78-дневную кампанию авиаударов против Сербии, чтобы остановить кровавые репрессии против этнических албанцев в Косово.

Большинство западных стран признали независимость Косово, но Сербия и ее союзники Россия и Китай - нет. Продолжающаяся тупиковая ситуация и нежелание Сербии признать Косово привели к тому, что напряженность продолжала накаляться и мешала полной стабилизации Балканского региона после кровопролитных войн 1990-х годов.

Сербия и Косово уже подписали соглашения о воздушном, железнодорожном и транзитном сообщении, включая соглашение, которое расчистит путь для первого рейса между Приштиной и Белградом за 21 год. Новое соглашение включает в себя еще много направлений экономического сотрудничества.

В понедельник Вучич и Хоти должны отправиться в Брюссель для проведения переговоров под эгидой главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля и специального посланника из белградско-приштинского диалога Мирослава Лайчака.