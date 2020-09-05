Германия пригрозила Лукашенко новыми санкциями

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас не исключает введения новых санкций против президента Беларуси Александра Лукашенко со стороны ЕС.

"Мы в ЕС не признаем результаты выборов и приняли решение о санкциях. Сейчас мы их реализуем. Если Лукашенко не отреагирует, будут новые санкции", - сказал министр в интервью изданию Bild am Sonntag.

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

5 сентября в центре Минска прошла очередная акция протеста под названием "Женский марш мира".

На фоне этого доверенное лицо лидера оппозиции Белаурси Светланы Тихановской и член президиума координационного совета Вольга Ковалькова покинула страну и сейчас находится в Польше.