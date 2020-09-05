Протесты в Беларуси: соратница Тихановской выехала в Польшу

Доверенное лицо лидера оппозиции Белаурси Светланы Тихановской и член президиума координационного совета Вольга Ковалькова покинула страну и сейчас находится в Польше.

"Мы подтверждаем, что Вольга сейчас находится в Польше", - заявил пресс-секретарь Координационного совета белорусской оппозиции Антон Раднянков, сообщает Радио Свобода.

Сейчас Координационный совет готовит заявление по поводу выезда Ковальковой в Польшу.

Вольга Ковалькова, доверенное лицо кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, была задержана 24 августа у проходной Минского тракторного завода, куда она прибыла с представителем забастовочного комитета МТЗ Сергеем Дылевским, чтобы обсудить ситуацию с забастовкой работников.

Ковалькову приговорили к 10 дням административного ареста за участие в "несанкционированном массовом мероприятии". 3 сентября истек 10-дневный срок ареста, но в тот же день Ковалькову снова задержали еще на 15 суток и признали виновной в участии в митинге возле гостиницы "Планета" 23 августа. До сих пор неизвестно, как Ковалькову выпустили до окончания срока ареста.

Главная соперница президента Беларуси Александра Лукашенко Светлана Тихановская ранее уехала в Литву.

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.