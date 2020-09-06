Отравление Навального: Германия рассказала, что будет с Nord Stream 2

Глава Министерства иностранных дел ФРГ впервые упомянул строительство Nord Stream 2 в связи с делом Навального.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас не исключил, что завершение строительства Nord Stream 2 может быть увязано с полноценным расследованием Россией возможного отравления Алексея Навального.

Об этом сообщает DW.

"Я надеюсь, что россияне не вынудят нас изменить свою позицию по "Северному потоку - 2", - заявил он в интервью газете Bild am Sonntag.

При этом Маас признал, что прекращение строительства трубопровода навредит европейскому бизнесу, так как в проекте Nord Stream 2 задействованы более 100 компаний из двенадцати стран Европы (примерно половина из них - из Германии).

По мнению министра, сужать дискуссию вокруг давления на Москву исключительно до темы Nord Stream 2 в данном случае неправильно. В то же время он предупредил: если в ближайшие несколько дней с российской стороны не последует никаких действий, связанных с расследованием возможного отравления Навального, Берлину "придется провести консультации с партнерами по поводу ответа" Москве.

"Если мы задумываемся о санкциях, то они должны быть как можно более адресными", - подчеркнул Маас.

Что произошло с Навальным?

20 августа в Омске совершил экстренную посадку самолет, в котором был Алексей Навальный. Оппозиционеру резко стало плохо. Его доставили машиной "скорой помощи" в больницу.

После этого пресс-секретарь Навального сообщила, что он попал в реанимацию с отравлением, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ярмыш предположила, что политика отравили чем-то, подмешанным в чай.

Врач Навального после обследования Ярослав Ашихмин заявил, что его нужно эвакуировать в Европу.

Правительство Германии считает вероятным, что российского оппозиционера Алексея Навального все-таки отравили.

Власти Германии потребовали от России немедленно провести всестороннее и прозрачное расследование из-за факта отравления российского оппозиционного деятеля.

При этом Кремль не видит причин для уголовного расследования в связи с возможным отравлением оппозиционного российского политика Алексея Навального. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.