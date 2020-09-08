Отравление Навального: немецкие врачи отказались от совместной экспертизы с россиянами

Специалисты Германии не будут проводить совместную с россиянами медэкспертизу по отравлению Алексея Навального.

Врачи Германии отказались от совместной экспертизы с россиянами в деле об отравлении Алексея Навального. Об этом сообщает DW.

Федеральная врачебная палата отклонила предложение российских коллег о создании совместной группы для проведения медэкспертизы по делу оппозиционера Алексея Навального.

Ассоциация "не является следственным органом", поэтому не может участвовать в расследованиях, это прерогатива государства. Как сообщается, также согласно германскому законодательству, только родственники имеют право инициировать дальнейшие обследования.

"Медицинские данные по делу Навального доступны. Нет никаких сомнений в качестве медицинского обследования, проводимого коллегами-медиками в Германии", - сказано в заявлении Федеральной врачебной палаты.

Как сообщалось, 2 сентября правительство Германии официально заявило, что Алексея Навального отравили веществом из группы "Новичок".

Министерство иностранных дел Великобритании вызывает посла РФ из-за отравления оппозиционного деятеля Алексея Навального.

7 сентября стало известно, что состояние Навального улучшилось, его вывели из искусственной комы.

Меркель заявила, что не сомневается в том, что Навального отравили, потому что пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России.

Ранее Евросоюз призвал к совместной международной ответы на отравление Навального и допустил введение санкций.