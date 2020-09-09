СМИ: Послы стран ЕС одобрили продление санкций против РФ

Послы стран-членов ЕС одобрили продление еще на шесть месяцев санкций против РФ за подрыв территориальной целостности Украины. Об этом сообщает австрийская газета Der Standard со ссылкой на собеседников в ЕС.

"Государства ЕС хотят продлить санкции против виновных в конфликте на Востоке Украины еще на полгода.

Согласно информации источников в ЕС, послы 27 стран-членов договорились в среду о сохранении без изменений санкций против 175 россиян и украинцев, а также 44 компаний и организаций", - говорится в сообщении.

Ограничительные меры введены в отношении представителей незаконных вооруженных формирований на Донбассе, действующих и бывших членов российского правительства, политиков, бизнесменов и доверенных лиц Владимира Путина, которых ЕС обвиняет в подрыве территориальной целостности Украины.

В случае продления они будут действовать до марта 2021 года.

Отмечается, что по процедуре решение послов в ближайшие дни еще должно быть подтверждено письменно со стороны властей стран-членов ЕС.

Однако австрийское издание считает, что проблем с этим не будет.

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