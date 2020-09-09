США в сентябре выведут более двух тысяч военных из Ирака

США в течение сентября сократят свой воинский контингент в Ираке на 2,2 тысячи армейцев. Об этом сообщает BBC.

По словам главы Центрального командования Вооруженных сил США генерала Кеннета Маккензи, таким образом количество американских военных в Ираке будет сокращено с 5 200 до 3000 в течение нескольких недель этого месяца.

Он добавил, что те солдаты, которые останутся в Ираке, продолжат предоставлять консультации и помощь местным силам безопасности в борьбе с "остатками" террористической группировки "Исламское государство".

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп неоднократно ранее заявлял о планах сокращения численности вооруженных сил США, задействованных на Ближнем Востоке.

Так, в начале августа он указал, что к ноябрю численность американского контингента в Афганистане сократится с 8 тысяч до 4-5 тысяч военных. В конце августа президент добавил, что США планируют сократить количество своих вооруженных сил в Ираке.

В 2018 году США уменьшили контингент вооруженных сил, задействованных в сирийском конфликте. Как позже разъяснял американский президент, бороться с "Исламским государством" пришло время "другим странам".

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