Пандемия COVID-19: в Чехии вводят обязательное ношение масок в закрытых помещениях

Из-за роста количества новых заболеваний на коронавирус в Чехии с 10 сентября начинает действовать обязательное ношение масок в закрытых помещениях. Об этом сообщил в среду премьер-министр Чехии Андрей Бабиш во время совместной пресс-конференции в Вене с руководителями правительств Австрии и Словакии.

"Министерство здравоохранения сегодня приняло решение об обязательном ношении масок в закрытых помещениях, и уже - с завтрашнего дня", - заявил Бабиш.

Чешский премьер отметил, что сейчас органы здравоохранения активно мониторят ситуацию относительно новых заболеваний COVID-19 в Чехии и готовы реагировать должным образом. При этом, важным в этом реагировании является баланс между защитой здоровья граждан и обеспечением экономического развития страны.

Бабиш напомнил, что с 1 сентября в Чехии уже начали действовать новые жесткие меры, направленные на сдерживание распространения коронавирусной инфекции.

Во время встречи глав правительств Австрии, Чехии и Словакии в Вене в среду главной темой обсуждения стала координация усилий в борьбе с распространением COVID-19 и обмен информацией о мерах, которые планируются по этому поводу. Также обсуждалась тема экономического сотрудничества и совместного реагирования на отдельные вопросы европейской политической повестки дня.

За прошлые сутки в Чехии зафиксировано наибольшее с начала пандемии коронавируса количество новых заражений - 1 164.

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