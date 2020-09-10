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Четверг, 10.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Пандемия: Макрон анонсировал усиление ограничений из-за роста количества заражений

Пандемия: Макрон анонсировал усиление ограничений из-за роста количества заражений
Обновлено 16:05 Сегодня Телеграф
Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что завтра, 11 сентября, возможно принятие решения об усилении карантинных ограничений в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом сообщили в Le Figaro.

11 сентября правительство будет решать, какие меры внедрять в регионах и городах, где количество новых заражений растет наиболее быстро.

Не исключено, что кое-где введут точечный "жесткий карантин". Также вероятные решения о закрытии определенных общественных заведений и ограничения на собрания.

Макрон отметил, что ограничения не будут всеобщими и будут приниматься с учетом ситуации в каждом конкретном регионе, и призвал людей своим ответственным поведением помочь сдерживать распространение вируса. 

10 сентября утром президент научного совета при правительстве Франции Жан-Франсуа Дельфресси замечал, что властям "придется принимать определенные сложные решения", потому что скорость распространения вируса становится тревожной. 

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За прошедшие 24 часа во Франции зарегистрировали 8577 подтвержденных больных коронавирусом, 386 человек госпитализированы, из них 71 - в реанимацию.

Показатель прироста больных в стране на этой неделе впервые за время эпидемии превысил 8000 и пересекал эту отметку уже трижды. Наибольшим остается показатель, зарегистрированный 4 сентября - 8975 новых случаев в сутки. 

Ранее, Премьер-министр Грузии Гиоргий Гахария заявил о начале второй волны эпидемии в стране и об ужесточении карантинных правил.

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Все по теме:

Франция, Карантин, Коронавирус, Эммануэль Макрон, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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