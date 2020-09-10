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СМИ: В Грузии заявили о начале второй волны эпидемии COVID-19

СМИ: В Грузии заявили о начале второй волны эпидемии COVID-19
Обновлено 14:55 Сегодня Телеграф Фото: twitter
Премьер-министр Грузии Гиоргий Гахария заявил о начале второй волны эпидемии в стране и об ужесточении карантинных правил. Как сообщает "Грузия Онлайн", об этом он заявил на заседании правительства.

Говоря о необходимости применения новых ограничений, Гахария упомянул о факте, когда после проведения масштабной свадьбы в Тбилиси образовалось 5 новых кластеров заражения в различных городах страны, среди которых Цагери, Кутаиси, Зугдиди и другие.

"Мы ожидаем роста инфицирований в этих регионах, к сожалению, событием, которое привело к распространению, стала свадьба. Мы были вынуждены добавить в постановление пункт об ограничении "не более 10 человек", чтобы запретить подобные церемонии. Все это делается с целью защиты здоровья наших граждан", — сказал Гахария.

По словам премьера, с 10 сентября также будут запрещены культурные и спортивные мероприятия с участием более 200 человек. Речь идет о мероприятиях под открытым небом, в закрытых помещениях эти ограничения действовали и до этого.

Также запрещается проведение клубных вечеринок на открытых площадках, так как "такие мероприятия несут в себе высокий риск быстрого распространения вируса". 

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Открытие театров, кинотеатров и детских развлекательных центров, запланированное на 1 октября, будет перенесено на 1 ноября.

Что касается проведения выборов и предвыборных мероприятий (в Грузии 31 октября состоятся парламентские выборы – ред.), то, по словам главы правительства, ограничения не распространятся на агитационные мероприятия и проведение предвыборных кампаний.

Премьер также заявил о начале второй волны заражения коронавирусом и подчеркнул, что ситуация в Грузии находится под контролем и причин для паники нет.

Минздрав и больничный сектор Грузии полностью готовы к приему пациентов.

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"Сегодняшние 57 случаев заболевания и 44 случая, зафиксированные вчера, прямо указывают на то, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно меняется. Мы предполагали начало второй волны, и вот этот процесс начался. Здесь важно то, что нет причин для паники, потому что ситуация находится под полным контролем", — сказал Гахария.

По его словам, в первые дни эпидемии в Грузии проводили в среднем по 150 ПЦР-тестов в день, но сегодня это число достигает 6 тыс.-7 тыс., а в будущем увеличится до 10 тыс. тестов в день.

По данным на 10 сентября, в Грузии выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусом и в общей сложности количество инфицированных выросло до 1 тыс. 830.

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Грузия, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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