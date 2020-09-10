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Исследователи COVID-19: Легкие у больных со временем восстанавливаются

Исследователи COVID-19: Легкие у больных со временем восстанавливаются
Обновлено 20:01 Сегодня Телеграф
Большинство вызванных COVID-19 легочных изменений являются реверсивными, следовательно легкие людей, которые были поражены коронавирусом, со временем восстанавливаются. Об этом сообщает TVthek со ссылкой на результаты исследования университетской клиники Инсбрука (Австрия).

"Мы проводили структурированное обследования в ходе интердисциплинарного диспансерного обслуживания. И сначала не знали, что происходит с легкими, которые сильно пострадали. Теперь уже можно выдохнуть: после трехмесячного анализа было установлено, что пациенты имеют меньше жалоб, снимки компьютерной топографии меняются, и пациенты чувствуют себя лучше", - заявила на австрийском телевидении руководитель исследовательской группы Йудит Льоффлер-Рагг.

По ее словам, состояние большинства пациентов, участвовавших в обследовании, в том числе, которые в процессе лечения коронавирусной болезни находились на искусственной вентиляции легких, со временем демонстрировало улучшение. 

Участие в исследовании принимали 86 человек в возрасте 50-70 лет с федеральной земли Тироль, переболевшие COVID-19. При этом, часть из них имели тяжелое течение болезни, включая подключение к аппарату искусственной вентиляции легких. Также около 44% ранее были курильщиками, значительная часть имели кардиологические проблемы или диабет.

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В ходе обследований было установлено, что у 55% госпитализированных COVID-больных наблюдались стойкие физические нарушения даже через 6 недель после выписки из больницы. В частности, у половины из них была одышка во время выполнения физических упражнений, еще 15% жаловались на постоянный кашель. Компьютерная топография демонстрировала, что у 88% пациентов после выписки имели место структурные изменения в легких легкой и средней форме.

Однако, со временем было установлено, что эти легочные изменения уменьшились у большинства пациентов. Прогрессирующее повреждение легких, в т.ч. рост рубцов, не наблюдался.

"Первый опыт показывает, что нарушение легочной функции, которое диагностируется при выписке из больницы, может быть исправлено с помощью долгосрочной и специальной реабилитационной терапии. То есть, можно говорить о том, что большинство изменений в легких имеют реверсивный характер", - пояснила член команды исследователей Сабина Саханич.

П состоянию, на 9 сентября в мире обнаружили 286 000 случаев заражения коронавирусом. В частности 40 000 в странах Европы.

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Австрия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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