Исследователи COVID-19: Легкие у больных со временем восстанавливаются

"Мы проводили структурированное обследования в ходе интердисциплинарного диспансерного обслуживания. И сначала не знали, что происходит с легкими, которые сильно пострадали. Теперь уже можно выдохнуть: после трехмесячного анализа было установлено, что пациенты имеют меньше жалоб, снимки компьютерной топографии меняются, и пациенты чувствуют себя лучше", - заявила на австрийском телевидении руководитель исследовательской группы Йудит Льоффлер-Рагг.
По ее словам, состояние большинства пациентов, участвовавших в обследовании, в том числе, которые в процессе лечения коронавирусной болезни находились на искусственной вентиляции легких, со временем демонстрировало улучшение.
Участие в исследовании принимали 86 человек в возрасте 50-70 лет с федеральной земли Тироль, переболевшие COVID-19. При этом, часть из них имели тяжелое течение болезни, включая подключение к аппарату искусственной вентиляции легких. Также около 44% ранее были курильщиками, значительная часть имели кардиологические проблемы или диабет.
В ходе обследований было установлено, что у 55% госпитализированных COVID-больных наблюдались стойкие физические нарушения даже через 6 недель после выписки из больницы. В частности, у половины из них была одышка во время выполнения физических упражнений, еще 15% жаловались на постоянный кашель. Компьютерная топография демонстрировала, что у 88% пациентов после выписки имели место структурные изменения в легких легкой и средней форме.
Однако, со временем было установлено, что эти легочные изменения уменьшились у большинства пациентов. Прогрессирующее повреждение легких, в т.ч. рост рубцов, не наблюдался.
"Первый опыт показывает, что нарушение легочной функции, которое диагностируется при выписке из больницы, может быть исправлено с помощью долгосрочной и специальной реабилитационной терапии. То есть, можно говорить о том, что большинство изменений в легких имеют реверсивный характер", - пояснила член команды исследователей Сабина Саханич.
П состоянию, на 9 сентября в мире обнаружили 286 000 случаев заражения коронавирусом. В частности 40 000 в странах Европы.