Пандемия COVID-19: В Молдове за сутки выявлили более 550 новых случаев заражения

В Молдове за последние 24 часа зарегистрировано 560 новых случаев заражения COVID-19, еще десять человек скончались. Об этом сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социальной защиты республики.

"В четверг были обработаны 2 743 тестов, в том числе 2 464 первичных теста. В результате выяснилось, что 560 результатов оказались положительными.

Таким образом, общее число зафиксированных случаев COVID-19 в нашей стране составляет 41 704", - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, из медицинских учреждений Молдовы были выписаны еще 512 пациентов, выздоровевших от коронавируса. Таким образом, в общей сложности от COVID-19 излечились 29 тыс. 932 человека.

В то же время, зарегистрирована смерть еще десяти человек с диагнозом коронавирус. Общее количество скончавшихся составляет 1 036 человек.

С начала августа ситуация с COVID-19 в Молдове начала ухудшаться, количество случаев заражения ежедневно растет. На прошлой неделе установлен рекорд по количеству случаев заражения - 3 097 за неделю и по количеству смертей - 68 случаев за неделю. Абсолютный рекорд по количеству случаев заражения был установлен в минувший четверг - 632 новых случая за один день.

Ранее, Премьер-министр Грузии Гиоргий Гахария заявил о начале второй волны эпидемии в стране и об ужесточении карантинных правил.