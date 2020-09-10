Скачать
Четверг, 10.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине обновят карантинное зонирование
В Украине обновят карантинное зонирование
Штаб ООС: боевики трижды нарушали "тишину"
Штаб ООС: боевики трижды нарушали "тишину"
Трансляция матчей Динамо будет идти с задержкой в 4 минуты
Трансляция матчей Динамо будет идти с задержкой в 4 минуты
Кевина Спейси снова обвиняют в сексуальном домогательстве
Кевина Спейси снова обвиняют в сексуальном домогательстве

Пандемия COVID-19: В Молдове за сутки выявлили более 550 новых случаев заражения

Пандемия COVID-19: В Молдове за сутки выявлили более 550 новых случаев заражения
20:56 Сегодня Телеграф Фото: facebook
В Молдове за последние 24 часа зарегистрировано 560 новых случаев заражения COVID-19, еще десять человек скончались. Об этом сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социальной защиты республики.

"В четверг были обработаны 2 743 тестов, в том числе 2 464 первичных теста. В результате выяснилось, что 560 результатов оказались положительными.

Таким образом, общее число зафиксированных случаев COVID-19 в нашей стране составляет 41 704", - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, из медицинских учреждений Молдовы были выписаны еще 512 пациентов, выздоровевших от коронавируса. Таким образом, в общей сложности от COVID-19 излечились 29 тыс. 932 человека.

Пандемия: Макрон анонсировал усиление ограничений из-за роста количества заражений

В то же время, зарегистрирована смерть еще десяти человек с диагнозом коронавирус. Общее количество скончавшихся составляет 1 036 человек. 

С начала августа ситуация с COVID-19 в Молдове начала ухудшаться, количество случаев заражения ежедневно растет. На прошлой неделе установлен рекорд по количеству случаев заражения - 3 097 за неделю и по количеству смертей - 68 случаев за неделю. Абсолютный рекорд по количеству случаев заражения был установлен в минувший четверг - 632 новых случая за один день.

Ранее, Премьер-министр Грузии Гиоргий Гахария заявил о начале второй волны эпидемии в стране и об ужесточении карантинных правил.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Молдова, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Глывинский рассказал о важном шаге Шевченко после разгрома от Испании (Видео)
02 10 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
03 СМИ: Навальный должен был умереть в самолете и выжил лишь благодаря случайности
04 Молодая украинская актриса блеснула идеальной фигурой на пляже (Фото, Видео)
05 Кадровые ротации в Кабмине: Арахамия рассказал, кого точно не отправят в отставку
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Минздрав: Суточное количество проведенных ИФА-тестов за месяц выросло в 3,5 раза
Минздрав: Суточное количество проведенных ИФА-тестов за месяц выросло в 3,5 раза
Кулеба высказался о суррогатном материнстве: детали
Кулеба высказался о суррогатном материнстве: детали
Пандемия COVID-19: В Молдове за сутки выявлили более 550 новых случаев заражения
В Молдове за сутки выявлили более 550 новых случаев COVID-19
Презентация Apple: где и когда смотреть прямую трансляцию онлайн
Презентация Apple: где и когда смотреть прямую трансляцию онлайн
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь