В Мельбурне проходит антикарантинная акция: 14 участников арестовали

Около 100 человек сегодня протестовали в разных местах в Мельбурне, сообщила полиция штата Виктория.

Неделю назад на антикарантинную демонстрацию собрались около 200 человек.

"Несмотря на все предупреждения, люди сегодня вышли на акции протеста в городе, подвергая жизни жителей штата угрозе", - говорится в сообщении местной полиции.

Police have arrested several anti-lockdown protesters in a massive crackdown along The Tan. Attending a ‘Freedom Walk’, the protesters are eager to cause chaos, rallying against Melbourne’s stage four restrictions. ROLLING COVERAGE > https://t.co/rFqsOHIy1A pic.twitter.com/kKEHsTYs1d

— Herald Sun (@theheraldsun) September 12, 2020