В Мельбурне проходит антикарантинная акция: 14 участников арестовали

В Мельбурне (Австралия) вторую субботу подряд проходят акции протеста против карантинных ограничений, арестованы по меньшей мере 14 митингующих. Об этом пишет Reuters.

Около 100 человек сегодня протестовали в разных местах в Мельбурне, сообщила полиция штата Виктория.

Неделю назад на антикарантинную демонстрацию собрались около 200 человек.

"Несмотря на все предупреждения, люди сегодня вышли на акции протеста в городе, подвергая жизни жителей штата угрозе", - говорится в сообщении местной полиции.

Police have arrested several anti-lockdown protesters in a massive crackdown along The Tan. Attending a ‘Freedom Walk’, the protesters are eager to cause chaos, rallying against Melbourne’s stage four restrictions. ROLLING COVERAGE > https://t.co/rFqsOHIy1A pic.twitter.com/kKEHsTYs1d — Herald Sun (@theheraldsun) September 12, 2020

Число новых случаев заражения коронавирусом в штате Виктория, втором по численности населения в стране, продолжает падать с пика в более 700 в течение одного дня в начале августа. В последние 24 часа в штате зафиксировали 37 новых случаев, это самый низкий показатель с конца июня.

Как сообщалось, в австралийском городе Мельбурн, штат Виктория, из-за вспышки COVID-19 ввели комендантский час до 13 сентября. 5 сентября полиция австралийского штата Виктория, который больше всего пострадал в результате пандемии коронавируса, арестовала нескольких демонстрантов, участвовавших в акциях протеста против карантинных ограничений.