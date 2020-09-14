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В Италии вдвое возросло ежедневное количество смертей от коронавируса

В Италии вдвое возросло ежедневное количество смертей от коронавируса
Обновлено 22:17 Сегодня Телеграф
За прошедшие 24 часа в Италии зафиксировали 1008 новых случаев заболевания COVID-19 и 14 летальных случаев вследствие пандемии. Об этом сообщает агентство ANSA.

По сравнению с прошлыми сутками, число смертей возросло вдвое - с 7 до 14, а число новых больных уменьшилось на 450, впрочем за последние сутки итальянские органы здравоохранения провели меньше тестирований потенциальных пациентов.

Общее число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 с начала эпидемии в Италии возросло до 288 761, пишет издание Corriere Della Sera.

Умерли в результате эпидемии в Италии уже 35 624 пациента.

Число людей, преодолевших болезнь, выросло на 316 в течение суток, до 213 950.

Также сообщалось, что в нескольких регионах Франции объявили об усилении карантина в связи с тревожным ростом числа заражений коронавирусом.

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Все по теме:

Италия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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