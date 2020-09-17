Сколько лет понадобится на восстановление экономики после пандемии: во Всемирном банке дали прогноз

Специалисты Всемирного банка считают, что полное восстановление мировой экономики после завершения пандемии COVID-19 продлится до пяти лет. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Вероятно, сразу начнется быстрое восстановление на фоне отмены всех ограничительных мер, но полное восстановление займет до пяти лет", - отметила главный экономист ВБ Кармен Рейнгарт.

При этом она считает, что в некоторых странах экономический кризис продлится дольше, чем в других, и усилит социальное неравенство, поскольку бедные страны пострадают больше всего.

Также ожидается, что в мире впервые за 20 лет будет расти уровень бедности.

Как сообщалось, в настоящее время число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 30 млн человек, за последние сутки подтвердили более 307 тысяч новых случаев.

За все время пандемии умерли уже более 945 тысяч человек.

Также сообщалось, что в Чехии новый эпидемиологический антирекорд: впервые с начала эпидемии зафиксировали более 2 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки.