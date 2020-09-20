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Воскресенье, 20.09.2020
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Пандемия: В Британии вводят крупные штрафы за нарушение самоизоляции

Пандемия: В Британии вводят крупные штрафы за нарушение самоизоляции
12:08 Сегодня Телеграф
В Великобритании намерены ввести штрафы для граждан, которые откажутся от самоизоляции. Об этом сообщает BBC.

Так, с 28 сентября лица, у кого положительный тест на коронавирус, а также те, кто контактировали с больными COVID-19, обязаны самоизолироваться под угрозой штрафа.

Сумма штрафа составит от одной до 10 тысяч фунтов стерлингов.

Наибольший суточный прирост заболевших: в Минздраве назвали ряд регионов

Новые меры также включают единовременную выплату поддержки в размере 500 фунтов стерлингов для лиц с низкими доходами и штраф для работодателей, которые наказывают тех, кто находятся в самоизоляции.

Напомним, в Украине по состоянию на утро воскресенья выявлено 2 966 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, при этом выздоровевших - 758 человек, 41 ранее заболевший умер.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 20 сентября в мире коронавирусом инфицировались 30 987 466 человек, из них 961 401 погибли и 22 587 048 выздоровели.

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Великобритания, Штраф, Карантин.

Автор:

Телеграф
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