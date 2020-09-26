"Мы не согласны": в Британии тысячи людей вышли на "антикоронавирусный" протест

Тысячи людей собрались на акцию протеста против ограничений по борьбе с коронавирусом на Трафальгарской площади в Лондоне.

Митинг "Мы не согласны" проходит в столице Великобритании. По данным СМИ, люди не соблюдают социальную дистанцию и не используют средства защиты, тем самым нарушая правительственные ограничения.

Хоть власти Британии ввели "правило шести", которым запрещаются собрания с участием более шести человек, на протесты данное правило не распространяется. Однако участники протестных акций должны следовать базовым противоэпидемическим правилам: соблюдать дистанцию и носить маски.

В полиции допустили, что силовики предпримут меры для рассредоточения толпы, но оставили это, как "крайнюю меру, которая будет предпринята при необходимости".

Акция проходит спустя неделю после аналогичного мероприятия, в ходе которого демонстранты атаковали полицию. Тогда было задержано 32 человека.

"Собираясь в больших количествах и игнорируя социальное дистанцирование, вы подвергаете риску свое здоровье и здоровье своих близких", - сказали в полиции.

Также там добавили, что не потерпят нападений на полицейских во время протестов, а офицеры "быстро отреагируют на любые проявления насилия".