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Норвегия обвинила Россию в кибератаке на парламент страны

Норвегия обвинила Россию в кибератаке на парламент страны
Обновлено 06:52 Сегодня Телеграф BBC
Норвегия обвинила Россию в кибератаке на систему электронной почты парламента.

Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сорейде обвинила Россию в кибератаке на парламент, назвав это серьезным инцидентом, затронувшим "важнейший демократический институт страны".

"Основываясь на доступной правительству информации, мы считаем, что за этой атакой стояла Россия", - заявила она.

Москва отвергла это обвинение, назвав его "серьезной и преднамеренной провокацией" заявив, что никаких доказательств представлено не было.

В сентябре норвежские власти заявили, что учетные записи электронной почты, принадлежащие нескольким официальным лицам, были скомпрометированы во время кибератаки, а часть информации попала в руки злоумышленников. Полный размер ущерба, нанесенного взломом, не разглашается.

Обвинение Норвегии прозвучало в период обострения отношений НАТО с Россией

Военная разведка Норвегии ранее предупредила, что Россия пытается разжечь рознь в стране с помощью "операций влияния", направленных на ослабление общественного доверия к правительству, избирательным процессам и СМИ.

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Россия, Норвегия, Ине Эриксен Сьорейде.

Автор:

Телеграф
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