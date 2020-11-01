В Стамбуле вспыхнул сильный пожар в больнице, гремят взрывы (видео)

Во время изоляционных работ в больнице медицинского факультета Стамбульского университета Джапа произошел пожар.

Из здания валил густой черный дым, также были слышны взрывы.

Видео пожара обнародовал Телеграм-канал 360tv.ru

По сообщениям Hurriyet, пожар возник на четвертом этаже здания около 14:50, во время строительных работ в медицинском факультете больницы.

Рабочие сразу позвонили пожарным. Примерно через час пожар был потушен, жертв и пострадавших не было.

Один из рабочих сказал, что внутри здания находилось 2 или 3 грузовика с пенополистиролом, после его возгорания все здание затянуло дымом.

Как сообщалось ранее, 30 октября в Эгейском море произошло сильное землетрясение, которое серьезно повредило турецкий город Измир.

От землетрясения также пострадала и Греция. В обоих странах погибли люди.