Протесты в Тбилиси переросли в столкновения с силовиками: что сейчас происходит в Грузии

Вечером воскресенья, 8 ноября, оппозиционный марш в Грузии перерос в столкновения протестующих с силовиками.

Как сообщает Спутник.Грузия, в ходе разгонов травмы получили около 30 человек.

Утром 9 ноября первый заместитель министра МВД Грузии Кахабер Сабанадзе провел брифинг, на котором заявил, что во время разгона пострадали 14 полицейских, 10 участников акции и 3 представителя СМИ.

"Все процессы, которые вчера в оппозиции пытались вывести на улицу, необходимо срочно перевести в правовое и политическое поле. Альтернативы переговорам нет, и мы говорили об этом с нашими стратегическими партнерами", - заявил премьер страны Георгий Гахария.

На протесты отреагировал и один из лидеров оппозиционной партии "Лело", бывший спикер парламента Давид Усупашвили.

"Политические события зашли в такое русло, что все – и те, кто прав, и кто неправ, принимаем участие в процессе разрушения грузинского государства. Нужно остановиться и найти выход", - написал Усупашвили у себя в Facedook.

8 ноября после многочасовой акции, протесты переросли в столкновения с силовиками.

Для их подавления был применен водомет.







Парламентские выборы в Грузии прошли 1 ноября, по их итогам правящая партия "Грузинская мечта" набрала более 48% голосов избирателей. Их ближайший соперник - объединенная оппозиционная платформа "Единое национальное движение" - получила 27%.

В тот же день сотни несогласных собрались на акцию протеста у здания парламента.