Додон проигрывает президентские выборы в Молдове: данные экзитпола

Жители Молдовы в воскресенье, 15 ноября, выбирали следующего президента страны. Борьба за кресло развернулась между действующим президентом Игорем Додоном и бывшим премьером Майей Санду.

Согласно экзитполам, победу одержала Санду, о чем сообщает молдовское издание Newsmaker со ссылкой на опрос организации WatchDog.

Согласно их данным, Майя Санду заручилась поддержкой 54,7% избирателей, в то время как за Игоря Додона проголосовали 45,3%.

"Опрос проводила социологическая служба CBS-AXA по заказу WatchDog. Людей опрашивали по телефону. В ходе опроса получили ответы 1983 человек, процент отказа — 28%", - говорится в сообщении.

Напомним, Додона поддерживает пророссийская Партия социалистов.

Санду, несмотря на явную проевропейскую позицию, подчеркивала, что не хочет портить отношения с Москвой.

Она несколько месяцев занимала пост премьера Молдовы, тогда ради решения возникшего политического кризиса ее партия ACUM сформировала коалицию с ПСРМ Додона против Демократической партии олигарха Игоря Плахотнюка.

Однако затем ПСРМ вышла с коалиции и сформировала правительство меньшинства, а Санду стала лидером оппозиции.