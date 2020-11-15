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Додон проигрывает президентские выборы в Молдове: данные экзитпола

Додон проигрывает президентские выборы в Молдове: данные экзитпола
Обновлено 22:22 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Жители Молдовы в воскресенье, 15 ноября, выбирали следующего президента страны. Борьба за кресло развернулась между действующим президентом Игорем Додоном и бывшим премьером Майей Санду. 

Согласно экзитполам, победу одержала Санду, о чем сообщает молдовское издание Newsmaker со ссылкой на опрос организации WatchDog. 

Согласно их данным, Майя Санду заручилась поддержкой 54,7% избирателей, в то время как за Игоря Додона проголосовали 45,3%. 

"Опрос проводила социологическая служба CBS-AXA по заказу WatchDog. Людей опрашивали по телефону. В ходе опроса получили ответы 1983 человек, процент отказа — 28%", - говорится в сообщении. 

Напомним, Додона поддерживает пророссийская Партия социалистов. 

Санду, несмотря на явную проевропейскую позицию, подчеркивала, что не хочет портить отношения с Москвой.

Она несколько месяцев занимала пост премьера Молдовы, тогда ради решения возникшего политического кризиса ее партия ACUM сформировала коалицию с ПСРМ Додона против Демократической партии олигарха Игоря Плахотнюка. 

Однако затем ПСРМ вышла с коалиции и сформировала правительство меньшинства, а Санду стала лидером оппозиции.

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Все по теме:

Молдова, Майя Санду, Игорь Додон.

Автор:

Телеграф
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