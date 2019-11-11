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Кризис коалиции: в Молдове рассмотрят вотум недоверия правительству

Кризис коалиции: в Молдове рассмотрят вотум недоверия правительству
21:35 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Парламент Молдовы во вторник рассмотрит вотум недоверия правительству.

Парламент Молдовы во вторник утром рассмотрит инициативу социалистов о вынесении вотума недоверия правительству Майи Санду.

Об этом сообщает издание Noi.md, пишет "Европейская правда".

Заседание парламента, в ходе которого правительство Санду могут отправить в отставку, назначено на 10:00 12 ноября.

Ранее молдавские социалисты отвергли предложение премьера Майи Санду по выходу из кризиса, который сложился из-за противоречий вокруг проекта поправок к закону "О прокуратуре".

В понедельник Санду предложила социалистам отправить проект, за который правительство взяло на себя ответственность, в Венецианскую комиссию, а социалисты должны были отозвать свой вотум недоверия.

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Впрочем, социалисты заявили, что единственным выходом из политического кризиса может стать только отзыв проекта.

В пятницу, 8 ноября, Партия социалистов подала в парламент предложение об отставке правительства в результате взятия Кабмином ответственности за внесение поправок в закон "О прокуратуре".

Согласно поправкам, которые не устраивают социалистов, премьер-министр получает право избирать кандидатов на пост генпрокурора и затем представляет их Высшему совету прокуроров.

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Социалисты утверждают, что таким образом правительство нарушило коалиционные договоренности, поскольку кандидатов должна была выбирать комиссия.

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Молдова, Политический кризис, Майя Санду, ПСРМ.
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