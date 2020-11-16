Санду на первом после выборов брифинге вспомнила об Украине

Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду дала первую пресс-конференцию.

Об этом пишет НВ.

"Мы выстроим настоящий баланс во внешней политике, исходя из национальных интересов Молдовы, и прагматический диалог со всеми странами, включая Румынию, Украину, страны Европы, Россию и США", - заявила Санду.

Также она поблагодарила избирателей за доверие, но подчеркнула, что хочет стать президентом для всех.

Среди своих приоритетов на посту главы государства, Санду выделила борьбу с коррупцией и помощь бизнесу и тем, кто больше всех пострадал от кризиса.

Как сообщалось ранее, второй тур президентских выборов в Молдове состоялся в воскресенье 15 ноября.

По итогам обработки 100% голосов, Санду победила с разрывом в 15%. Ее оппонентом был пророссийский кандидат Игорь Додон.

Отметим, что сам Додон заявил о многочисленных нарушениях на выборах и намерен оспаривать их результаты.