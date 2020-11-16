Проигравший на выборах в Молдове Додон собрался идти в суд

16 ноября в Молдове определились с победителем президентских выборов, им стала Майа Санду. А тем временем действующий президент Игорь Додон окончательно сдаваться не собирается и намерен оспорить итоги голосования.

Об этом он сообщил во время брифинга в понедельник.

Додон рассказал, что его штаб зафиксировал много нарушений на прошедших выборах президента.

В то же время, как минимум до 24 декабря нынешний глава будет действующим президентом Молдовы со всеми конституционными полномочиями, потому что инаугурация четыре года назад состоялась 23 декабря.

Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский уже успел поздравить Майю Санду с победой на выборах президента Молдовы. В телефонном разговоре он отметил, что надеется на дальнейшее укрепление отношений между Украиной и Молдовой и пригласил Санду в Киев.

Почав ранок з гарної телефонної розмови з Маєю Санду. Привітав її з перемогою на виборах Президента Молдови. Упевнений у подальшому зміцненні відносин між Україною та Молдовою і європейській інтеграції наших народів . З нетерпінням очікую на візит колеги до Києва. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 16, 2020

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