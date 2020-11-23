Автобус с украинцами попал в смертельное ДТП в Словакии: водитель уснул за рулем (фото)

23 ноября в Словакии произошло страшное ДТП с украинцами.
Об этом сообщает полиция Словакии.
Трагедия случилась на трассе R1 в районе города Тековске Немце в Нитрянском крае.
По мнению полиции, водитель микроавтобуса Mercedes уснул за рулем и врезался в цистерну, которая двигалась перед ним в попутном направлении.
В результате ДТП погибла 62-летняя пассажирка, а водитель и еще один пассажир получили травмы и были госпитализированы в больницу.
Тест на алкоголь у обеих водитель показал негативный результат.
Обстоятельства и причины аварии ещё выясняются.