Автобус с украинцами попал в смертельное ДТП в Словакии: водитель уснул за рулем (фото)

23 ноября в Словакии произошло страшное ДТП с украинцами.

Об этом сообщает полиция Словакии.

Трагедия случилась на трассе R1 в районе города Тековске Немце в Нитрянском крае.

По мнению полиции, водитель микроавтобуса Mercedes уснул за рулем и врезался в цистерну, которая двигалась перед ним в попутном направлении.

В результате ДТП погибла 62-летняя пассажирка, а водитель и еще один пассажир получили травмы и были госпитализированы в больницу.

Тест на алкоголь у обеих водитель показал негативный результат.

Обстоятельства и причины аварии ещё выясняются.