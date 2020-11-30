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Соседи постоянно слышали крики и ссоры: появились подробности кровавых разборок над украинцами в Польше

Соседи постоянно слышали крики и ссоры: появились подробности кровавых разборок над украинцами в Польше
Обновлено 15:00 Сегодня Телеграф фото: Kresy.pl

Пострадавшие украинские студенты, которые стали жертвами вооруженного нападения в Жешуве (Польша) знали своего 19-летнего обидчика и даже снимали вместе с ним жилье.

Об этом пишет польское издание Kresy.pl.

Проживая вместе на одной жилплощади, квартиранты часто ссорились, иногда дело доходило и до драк. В ночь кровавой расправы соседи  тоже слышали крики и потасовки в квартире, а позже – выяснения отношений переместились и на лестницу. Но никто из соседей не вышел на крики, поскольку для них такое поведение украинских студентов было уже привычным.

Пострадавшим студентам, которые сейчас находятся в больнице – 19 лет и 21 год. Одного из них удалось допросить. Второй, который недавно перенес операцию, продолжает находиться в тяжелом состоянии.

19-летний Александр С., который изрезал своих друзей ножом, рассказал польским полицейским все обстоятельства ЧП. Местные копы пока держат в секрете информацию о том, что побудило молодого человека схватиться за нож. Его задержали. Александр С. Обвиняется в покушении на двойное убийство. Предварительно, 30 ноября, местные полицейские должны вынести решение об аресте фигуранта кровавой резни в Жешуве.

Как сообщал "Телеграф" преступник, устроивший вооруженное нападение на студентов из Украины, несмотря на то, что первоначально скрылся с места ЧП, позже сам сдался копам.

 

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Все по теме:

Польша, Студенты, Украинцы, Нападения, Ножи.

Автор:

Телеграф
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