Водитель мог страдать психическим расстройством: новые детали наезда на людей в Германии

51-летний гражданин Германии, устроивший смертельную давку в городе Трир, мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Новые факты об инциденте приводит полиция Трира в Твиттер.

"Министр внутренних дел Роджер Левентц подтверждает гибель 4 человек и травмирование еще 15 вследствие совершенного преступления", - отмечают в полиции

Там также отметили, что некоторые из пострадавших серьезно ранены, а многие другие получили психологические травмы.

Innenminister Roger #Lewentz bestätigt, 4 Tote und 15 zum Teil Schwerverletzte und viele weitere psychisch Traumatisierte sind das Ergebnis der heute begangenen Tat. @Stadt_Trier @innen_rlp #Pressekonferenz #TR0112 — Polizei Trier (@PolizeiTrier) December 1, 2020

В ведомстве также обнародовали карту маршрута злоумышленника. Сообщается, что тот проехал около 900 метров по пешеходной зоне Трира.

Согласно данным прокуратуры, в настоящее время нет доказательств того, что мотивация мужчины исходила из политических или религиозных соображений.

#Pressekonferenz #TR0112 Staatsanwaltschaft:

Es gibt zur Zeit keine Hinweise auf eine politisch oder religiös motivierte Tat. — Polizei Trier (@PolizeiTrier) December 1, 2020

В то же время в прокуратуре допускают, что преступник был психически нездоровым или находился в состоянии алкогольного опьянения.







Как сообщалось ранее, в сети показали, как происходило задержание мужчины, который сбил людей в Трире.