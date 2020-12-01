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Водитель мог страдать психическим расстройством: новые детали наезда на людей в Германии

Водитель мог страдать психическим расстройством: новые детали наезда на людей в Германии
Обновлено 21:19 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

51-летний гражданин Германии, устроивший смертельную давку в городе Трир, мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. 

Новые факты об инциденте приводит полиция Трира в Твиттер. 

"Министр внутренних дел Роджер Левентц подтверждает гибель 4 человек и травмирование еще 15 вследствие совершенного преступления", - отмечают в полиции

Там также отметили, что некоторые из пострадавших серьезно ранены, а многие другие получили психологические травмы. 

В ведомстве также обнародовали карту маршрута злоумышленника. Сообщается, что тот проехал около 900 метров по пешеходной зоне Трира. 

Согласно данным прокуратуры, в настоящее время нет доказательств того, что мотивация мужчины исходила из политических или религиозных соображений. 

В то же время в прокуратуре допускают, что преступник был психически нездоровым или находился в состоянии алкогольного опьянения. 



Как сообщалось ранее, в сети показали, как происходило задержание мужчины, который сбил людей в Трире.

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Все по теме:

Германия, ДТП, Трир.

Автор:

Телеграф
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