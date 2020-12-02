Венгерский депутат потерял работу после скандала с гей-оргией

Депутат Европарламента от Венгрии Йожеф Сайер ушел в отставку после задержания на гей-вечеринке в Брюсселе.

Об этом пишет "BBC".

В ходе задержания у политика обнаружили наркотики, которые он пытался спрятать, убегая от полиции по водосточной трубе.

Йожеф Сайер принес извинения за "личные промахи".

Полиция начала расследование по подозрению в злоупотреблении наркотиками и несоблюдении карантина, введенного из-за пандемии Covid-19.

Напомним, 1 декабря СМИ сообщили, что полиция прервала гомосексуальную оргию в одном из баров в центре Брюсселя. В гей-оргии участвовали 25 человек, в том числе депутат Европарламента Сайер и несколько дипломатов. По данным СМИ, участники вечеринки принимали наркотики.

Как сообщалось ранее, авиакомпания British Airways попала в громкий секс-скандал из-за стюардессы, которая выложила в сеть интимные фото.