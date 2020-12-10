Деревопад и скованные льдом трассы: Молдова страдает от непогоды (фото)

В Молдове разбушевалась непогода - огромное количество домов остались без электроэнергии.

Об этом рассказал главный редактор издания Vremea în Republica Moldova Богдан Скоклиев на своей странице в Facebook.

"19 населенных пунктов в разных районах страны обесточены", - заявил он.

Пока что по стране действует "зеленый" код метеоопасности, что означает, что стихия не несет опасности.

"На линиях электропередачи образовалась наледь, а из-за ветра на провода падали ветки и деревья, что привело к обрывам кабелей. В результате этого произошли перебои в подаче электричества", - сообщили в компании Premier Energy, осуществляющей поставку и распределение электроэнергии в стране.

Кроме этого, утром были заблокированы сразу несколько республиканских трасс. Произошли ряд аварий, в том числе с грузовиком, в результате которого пострадал мужчина. Дорога превратилась в стекло, движение было невозможным. Сейчас ситуация улучшилась, поскольку сообщений об этом больше нет.