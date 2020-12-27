Скандал вокруг подаренной Лаврову иконы из Луганска: открылись новые подробности

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик действительно подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову икону, которую привезли ему с Донбасса. В мае 2018 в Баня-Луке икону Додику подарил Душко Вукотич, председатель Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской.

Об этом рассказал Драган Савич, бывший глава Ассоциации ветеранов Армии РС, в интервью депутату от оппозиционной Сербской демократической партии (СДП) в парламенте Республики Сербской Небойша Вукановичу. Вуканович опубликовал разговор с Саввичем в своем блоге.

"Вукотич привез икону из Донбасса через Россию и Белград", - сказал Савич.

Согласно обнародованной информации, Душко Вукотич поехал на Донбасс в 2018 году в качестве председателя Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской для участия в заседании объединения "Наследники Победы". (Эта организация активно работает в оккупированных Крыму и Донбассе). Представители "властей" Луганска и Донецка якобы и передали главе сербских ветеранов икону с изображением Святого Николая, которую он затем привез Додик.

Таким образом, заявление представителей Додика о том, что икона последние 15 лет принадлежала его семье, является ложью.

Сам Вукотич, который якобы привез из Донбасса и подарил икону Додик, ни подтвердил, ни опроверг обвинения в свой адрес, заявив лишь, что пусть расследование ведет Интерпол.