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Скандал вокруг подаренной Лаврову иконы из Луганска: открылись новые подробности

Скандал вокруг подаренной Лаврову иконы из Луганска: открылись новые подробности
Обновлено 12:21 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик действительно подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову икону, которую привезли ему с Донбасса. В мае 2018 в Баня-Луке икону Додику подарил Душко Вукотич, председатель Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской.

Об этом рассказал Драган Савич, бывший глава Ассоциации ветеранов Армии РС, в интервью депутату от оппозиционной Сербской демократической партии (СДП) в парламенте Республики Сербской Небойша Вукановичу. Вуканович опубликовал разговор с Саввичем в своем блоге.

"Вукотич привез икону из Донбасса через Россию и Белград", - сказал Савич.

Согласно обнародованной информации, Душко Вукотич поехал на Донбасс в 2018 году в качестве председателя Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской для участия в заседании объединения "Наследники Победы". (Эта организация активно работает в оккупированных Крыму и Донбассе). Представители "властей" Луганска и Донецка якобы и передали главе сербских ветеранов икону с изображением Святого Николая, которую он затем привез Додик.

Скандал вокруг иконы из Луганска: Лаврову придется вернуть подарок

Таким образом, заявление представителей Додика о том, что икона последние 15 лет принадлежала его семье, является ложью.

Сам Вукотич, который якобы привез из Донбасса и подарил икону Додик, ни подтвердил, ни опроверг обвинения в свой адрес, заявив лишь, что пусть расследование ведет Интерпол.

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Все по теме:

Россия, Донбасс, Сергей Лавров, Босния и Герцеговина, Милорад Додик.

Автор:

Телеграф
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