Мадрид утопает в снегу, но испанцы не унывают: масштабные снежные игрища сняли на видео

9 января ураган "Филомена" с силой обрушился на столицу Испании Мадрид, что вызвало масштабные снегопады. При этом сотни людей заполнили центральные улицы города, чтобы своими глазами увидеть последствия урагана Филомена.

Об этом сообщили в Телеграм-канале LIFE SHOT.

Там также поделились видео того, как жители города развлекаются в непогоду.

Не смотря на то, что снегопад парализовал город: машины завалило, наземный транспорт перестал ходить. Люди нашли выход из ситуации и устроили снежные сражения. В сети появилось видео данных "игор":

На изображениях, собранных веб-камерами, распространяемыми по всему центру Мадрида, показаны людные улицы, несмотря на рекомендации гражданской защиты оставаться дома из-за риска падения с карнизов или ветвей деревьев из-за веса снега.

Так, на площади Пласа-де-Кальяо стали собираться молодые люди, которые, не соблюдая меры безопасности, действующие в связи с нынешней пандемией коронавируса, начали играть в снежки.

Участники битвы снежками образовали гигантский круг, в котором снежки кидались друг в друга с концов.

Однако через несколько минут атмосфера накалилась. Когда снега на земле стало мало, мебель стали рвать и выбрасывать .

Муниципальная полиция Мадрида срочно прибыла на место происшествия, и одно ее присутствие отпугнуло участников боя.

#Filomena | Nueva "batalla" espontánea de bolas de nieve en la Plaza del Callao, en pleno centro de Madrid Lo acaba de presenciar nuestro compañero @DavidVidueirohttps://t.co/PqKJQIG0Z2 pic.twitter.com/6FtTvVjG2U — Radio 5 (@radio5_rne) January 9, 2021

В то же время шторм Филомена накрыл центр полуострова обильными снегопадами, которые до сих пор составляют от 30 до 45 сантиметров в некоторых районах Мадрида, больших районах Кастилия-Ла-Манча, внутренних районах Валенсии, Арагоне и южной Каталонии. Согласно прогнозам, снегопад продолжится на северо-востоке полуострова, и предполагают, что накопившемуся снегу потребуется время, чтобы исчезнуть.

Стоит напомнить, что в результате непогоды, вызванной снегопадом в Мадриде погибло несколько человек.