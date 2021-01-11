В Роттердаме прогремел взрыв: неизвестный кинул гранату в жилой дом (фото)

В ночь на понедельник, произошел взрыв в Роттердаме. Пострадало несколько машин, около 7 домов повреждены. Окна зданий были разбиты, но жильцы даже не выходили на улицы.

По данным журналистов RTV Rijnmond, взрыв случился от ручной гранаты. Неизвестный подкинул её в один из жилых домов. Полиция пока не оглашает официальную версию, ведётся расследование.

Была найдена горящая машина недалеко от указанных домов. Возможно, это как то, причастно.

Напомним:

В Нэшвилле (штат Теннесси) утром 25 декабря произошел взрыв автомобиля, в результате которого пострадали не менее трех человек и были повреждены десятки зданий.

В Сербии, в городе Урошевац, произошел взрыв в кафе, в результате которого пострадали по меньшей мере 42 человека, причем двое из них дети.