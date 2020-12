Мощный взрыв в США повредил десятки зданий: кадры последствий попали на видео

В Нэшвилле (штат Теннесси) утром 25 декабря произошел взрыв автомобиля, в результате которого пострадали не менее трех человек и были повреждены десятки зданий.

Как сообщает полиция Нэшвилла в Твиттер, взрыв был устроен умышленно.

Полиция и патрульные перекрыли район для проведения расследования.

MNPD, FBI & ATF investigating the 6:30 a.m. explosion on 2nd Ave N linked to a vehicle. This appears to have been an intentional act. Law enforcement is closing downtown streets as investigation continues. pic.twitter.com/YOfMTaKmTH

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) December 25, 2020