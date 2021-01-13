Литва внезапно остановила вакцинацию препаратом BioNTech и Pfizer: что произошло

В Литве во вторник, 12 января, приостановили вакцинацию от коронавируса препаратом BioNTech и Pfizer из-за подозрений в нарушении температуры хранения вакцин.

Об этом сообщило в среду, 13 января, Министерство здравоохранения Литвы.

О возможных нарушениях в температурном режиме во время транспортировки вакцин двух фармкомпаний BioNTech и Pfizer в координационные центры по вакцинации от COVID-19 стало известно 12 января. Вскоре выяснилось, что отклонения в температуре имели место быть, правда, "в допустимых нормах" и вакцины "пригодны к дальнейшему использованию".

В упомянутой партии было 4680 доз вакцины от COVID-19: по 2340 доз вакцины Каунасскому и Панежевскому регионам.

Вскоре Министерство здравоохранения Литвы разрешило возобновить вакцинацию препаратом из одной партии BioNTech и Pfizer.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало извесно, сколько будет стоить доза вакцины от коронавируса CoronaVac китайского производства, которую закупила Украина.