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Литва внезапно остановила вакцинацию препаратом BioNTech и Pfizer: что произошло

Литва внезапно остановила вакцинацию препаратом BioNTech и Pfizer: что произошло
Обновлено 17:35 Сегодня Телеграф фото: Минздрав Литвы

В Литве во вторник, 12 января, приостановили вакцинацию от коронавируса препаратом BioNTech и Pfizer из-за подозрений в нарушении температуры хранения вакцин.

Об этом сообщило в среду, 13 января, Министерство здравоохранения Литвы.

О возможных нарушениях в температурном режиме во время транспортировки вакцин двух фармкомпаний BioNTech и Pfizer  в координационные центры по вакцинации от COVID-19  стало известно 12 января. Вскоре выяснилось, что отклонения в температуре имели место быть, правда, "в допустимых нормах" и вакцины "пригодны к дальнейшему использованию".

В упомянутой партии было 4680 доз вакцины от COVID-19: по 2340 доз вакцины Каунасскому и Панежевскому регионам.

Вскоре Министерство здравоохранения Литвы разрешило возобновить вакцинацию препаратом из одной партии BioNTech и Pfizer.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало извесно, сколько будет стоить доза вакцины от коронавируса CoronaVac китайского производства, которую закупила Украина.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Литва, Вакцины, Pfizer, Коронавирус.
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