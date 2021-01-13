Названа цена китайской вакцины от коронавируса для украинцев

Цена одной дозы вакцины от коронавируса CoronaVac китайского производства, поставщиком которой будет фармацевтическая компания "Лекхим", будет стоить 504 гривны.

Об этом сообщил председатель наблюдательного совета группы фармацевтических компаний "Лекхим" Валерий Печаев во время пресс-конференции в среду, 13 января.

При этом, цена будет фиксированной для всех покупателей.

"Чтобы не было перепродаж, для всех будет единая цена - 504 гривны", - пояснил он.

В тоже время, по словам Печаева, не стоит забывать, что цена вакцины напрямую будет зависеть от курса доллара.

Однако по его словам, цена на вакцину зависит от курса доллара. Например, если курс не будет меняться, то вероятно цена за дозу вакцины снизится.

"Цена может быть даже меньше, ведь продажа будет осуществляться в гривнах. Все зависит от того, как будет двигаться курс доллара. Если курс доллара останется хотя бы такой же – цена будет меньше", - объяснил он.

Стоит напомнить, что ранее в американском СМИ NewYorkTimes рассказали, как Украина может остаться без вакцин от коронавируса, оказавшись в эпицентре геополитических разборок США и России.