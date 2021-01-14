Турция начала массовую вакцинацию препаратом, который закупила и Украина (видео)

13 января Турция начала массовое прививание от коронавируса вакциной CoronaVac производства Sinovac Biotech (Китай), которую планирует закупить Украина.

Одним из первых прививку получил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Bugün Bilim Kurulu Üyelerimizle birlikte, Koronavirüs aşısının Acil Kullanım Onayı sonrası ilk uygulanan sağlık çalışanları olduk. Tüm sağlık çalışanlarımız için süreç başladı. Hayırlı uğurlu olsun. pic.twitter.com/K1cPxMt3SE — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 13, 2021

"Вместе с членами научного совета стали первыми медработниками, которым после утверждения вакцины сделали прививки от коронавируса. Процесс начат для всех наших медицинских работников", — написал министр.

Как сообщалось, Украина уже заключила соглашение с китайским производителем вакцин Sinovac Biotech на поставку 5 млн доз. Поставщиком будет фармацевтическая компания "Лекхим", цена одной дозы составит 504 гривны.

Следует отметить, что последние исследования в Бразилии показали эффективность вакцины CoronaVac на уровне 50,4%.

Между тем 13 января министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что в договоре с китайской компанией по производству вакцин Sinovac Biotech прописано, что эффективность должна составлять не менее 70%.