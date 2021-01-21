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Четверг, 21.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Евросоюз может оградиться от Британии из-за коронавируса

Евросоюз может оградиться от Британии из-за коронавируса
Обновлено 09:07 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

По инициативе Германии в Евросоюзе введут запрет на въезд в свои страны для всех жителей Великобритании.

Об этом сообщили Times.

Стоит отметить, что государства-члены ЕС могут накладывать временные запреты на въезд и перевозку пассажиров, прибывающих из стран, не входящих в ЕС, с зонами, подверженными заражению вирусом, сообщает Times со ссылкой на рассмотренный газетой проект предложения.

При этом Евросоюз готов ослабить пограничные требования после Брексита, если Британия откажется от своего плана по созданию "Сингапура на Темзе", сообщает издание Times со ссылкой на дипломатические источники.

Стоит напомнить, что ранее Великобритания, обнаружившая новый штамм коронавируса COVID-19, ввела жесткие ограничения в Лондоне и на юго-востоке страны. Из-за этого столица королевства в выходные опустела.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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ЕС, Великобритания.
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