Мужчина впервые умер, повторно заразившись коронавирусом в Германии

В Баден-Вюртемберге, в Германии впервые умер мужчина после повторного заражения коронавирусом.

Об этом сообщили в управлении здравоохранения штата Штутгарт.

По данным Государственного управления здравоохранения, 73-летний мужчина из района Фройденштадт в Баден-Вюртемберге впервые заболел вирусом COVID-19 в апреле прошлого года. В декабре 2020 он снова заразился и умер 11 января от пневмонии Covid-19 и сепсиса, сообщил региональный совет Штутгарта по запросу.

Поскольку у него была длительная бессимптомная фаза, а теперь его жена заразилась во второй раз, это похоже на повторное заражение, - говорит Кристин Вагнер-Виннинг, заместитель начальника отдела инфекционного мониторинга в Государственном управлении здравоохранения в Штутгарте. Кроме того, значение КТ у человека при втором заражении было ниже 30 (то есть это было выше чем норма, возможно из-за вирусных частиц от первого заражения). Значения КТ выше 30 больше не считаются заразными, и они часто являются остатками вируса от предыдущей инфекции.

Нельзя сказать, был ли погибший мужчина, повторно инфицирован. Но район Фройденштадт, в котором жил мужчина, также был первым районом в Германии, в котором появилась вирусная мутация B.1.1.7, обнаруженная в Великобритании.

Стоит напомнить, что по инициативе Германии в Евросоюзе введут запрет на въезд в свои страны для всех жителей Великобритании.