В Италии на фоне споров про COVID-19 уходит глава правительства

Президент Италии Серджио Маттарелла принял отставку премьер-министра страны Джузеппе Конте.

Об этом сообщили в канцелярии президента.

Как говорится в сообщении, 27 января Маттарелла намерен начать консультации относительно поиска решений по выходу из сложившейся ситуации. До тех пор, правительству было рекомендовано продолжать исполнять обязанности.

Италия находится в состоянии политического кризиса почти две недели. Он начался после выхода главы партии "Вива, Италия" Маттео Ренци из правящей коалиции.

Разногласия между Конте и Ренци возникли во время дискуссии о применении помощи со стороны ЕС для поддержки Италии, которая сильно пострадала от пандемии COVID-19.

Из-за этого правительство потеряло большинство в Сенате. Впрочем, оставшиеся в коалиции "Демократическая партия" и "Движение 5 звезд" уже заявили о готовности сформировать новый кабинет с партией "Свободные и справедливые", оставив Конте на руководящей должности.

Итальянские СМИ сообщают, что Маттарелла намерен дать Конте еще один шанс на формирование нового правительства. Однако оппозиционные силы, в том числе и "Лига" Маттео Сальвини, добивается отставки правительства, роспуска парламента и последующих за этим внеочередных выборов.

Как сообщалось ранее, в США конгрессмены передали в Сенат резолюцию об импичменте бывшего президента Дональда Трампа.