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День бабушек и дедушек: в Ватикане установили новый праздник

День бабушек и дедушек: в Ватикане установили новый праздник
02:36 Сегодня Телеграф

В воскресенье, 31 января, Папа Франциск учредил новый праздник, посвящен людям пожилого возраста, а именно День бабушек и дедушек.

Об этом сообщается на сайте Vatican News.

Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей будет ежегодно отмечаться католиками в четвертое воскресенье июля, а выбор даты связан с тем, что 26 июля католики отмечают день святых Иоакима и Анны, бабушки и дедушки Иисуса.

"2 февраля мы будем отмечать Сретение Господне, когда старцы Симеон и Анна, просвещенные Святым Духом, узнали в Иисусе Мессию. Святой Дух и сегодня пробуждает мудрые мысли и слова в пожилых людях: их голос ценен, потому что он возносит хвалу Богу и сохраняет корни народов. Пожилые напоминают нам, что старость - это дар, а бабушки и дедушки являются связующим звеном между поколениями, передающим молодым людям жизненный опыт и веру", - сказал Папа.

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Стоит напомнить, что в Украине, а также некоторых других странах мира, день бабушек и дедушек традиционно отмечают 28 октября.

Ранее сообщалось, что жители Нового Орлеана, Луизиана (США), уже подготовились к празднику Марди Гра, украсив свои жилища яркими объектами.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Ватикан, Праздники, Папа Франциск, День бабушек и дедушек.
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